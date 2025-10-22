استاندار کهگیلویه و بویراحمد از سرمایهگذاری مشترک ایران و چین برای احداث پالایشگاه ۵۰ هزار بشکهای در بهمئی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، در دیدار با سرمایهگذاران ایرانی و چینی به ظرفیتهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: ۲۵ درصد تولید نفت خام کشور که کاملا صادراتی است و قرارگیری در رتبه دوم تولید گاز، از شاخصهای اقتصادی این استان محسوب میشود. استاندار با اشاره به موقعیت استراتژیک شهرستان بهمئی و وجود هشتاد چاه نفتی در این شهرستان، افزود: سرمایهگذارانی که آماده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان، بهویژه نفت، گاز و پتروشیمی باشند، مورد حمایت قرار میگیرند و برای آنها تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است. وی بر عزم جدی استان برای تسهیلگری و رفع موانع اجرایی طرحهای اقتصادی تأکید کرد و ادامه داد: احداث پالایشگاه پنجاه هزار بشکهای بهمئی نقطه عطفی در اقتصاد استان است و این پروژه باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر از جوانان تحصیلکرده منطقه خواهد شد. رحمانی عنوان کرد: استان با توجه به برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب انرژی را دارد و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی گام بلندی در جهت تحقق این هدف است. وی تصریح کرد: راهاندازی این پالایشگاه سهم قابل توجهی در تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز داخلی، توسعه بخش صادرات استان و خروج این شهرستان از محرومیت ایفا میکند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این نشست در خصوص جزئیات فنی، مالی و زمانبندی اجرای این پروژه بحث و تبادل نظر صورت گرفت، گفت: از سرمایهگذاران برای حضور در استان و مشاهده ظرفیتها در حوزههای مختلف از جمله نفت و گاز دعوت شده است تا خود از نزدیک با استان و ظرفیتهای آن آشنا گردند. رحمانی با اشاره به اینکه ۷۱ پروژه سرمایهگذاری برای این استان تعریف شده است، گفت: انتظار میرود فاز مطالعاتی نهایی و کلنگزنی پروژه در ماههای آینده انجام پذیرد. در همین راستا، سرمایهگذار چینی هم در این نشست با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی ایران و کشور چین، علاقمندی خود برای حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد و سرمایهگذاری برای احداث پالایشگاه نفت در شهرستان بهمئی با مشارکت طرف ایرانی را اعلام کرد. استاندار همچنین به تشریح ظرفیتهای بخش کشاورزی استان پرداخت و افزود: وجود صد و پنجاه و هفت هزار هکتار اراضی زراعی، چهل و چهار هزار هکتار باغی، نگهداری دو میلیون و هفتصد هزار رأس دام و تولید حداقل یک میلیون تن محصولات کشاورزی، شامل صد و سی هزار تن سیب، هفتاد هزار تن انگور، هفده هزار تن گردو و بیست و هفت هزار تن ماهی سردآبی که رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است، نشان از ظرفیت بالای بخش کشاورزی دارد. رحمانی، وجود معادن غنی از جمله فسفات، اکسید و سلستین، دارا بودن سی و نه درصد از انواع گیاهان دارویی کشور با چهارصد و هفتاد و پنج گونه که پنجاه مورد آن منحصربهفرد است و پوشش پنجاه و شش درصدی جنگل با سرانه یک ممیز دو دهم هکتار به ازای هر نفر که معادل شش برابر متوسط ملی است را از دیگر مزیتهای رقابتی استان برشمرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به موقعیت ممتاز ارتباطی استان با دیگر استانهای کشور، گفت که قرارگیری در میان پنج استان مهم اقتصادی، صنعتی و گردشگری فارس، بوشهر، خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری و عبور دو مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و نزدیکی به بنادر جنوبی، موقعیتی استراتژیک برای استان ایجاد کرده است.