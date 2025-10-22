به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان از توسعه چشمگیر فعالیت‌های اشتغال‌زایی برای زندانیان در سطح استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ در زندان‌های استان فعال است و دو هزار زندانی در این کارگاه‌ها به مشغول به کار هستند.

رضا ذوالفعلی‌نژاد در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان از فروشگاه‌ها، گلخانه‌ها، نمایشگاه صنایع‌دستی و کارگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان اظهار داشت: حدود ۱۲ تا ۱۳ پیمانکار در داخل و خارج از زندان‌ها با مجموعه اداره‌کل زندان‌ها همکاری دارند که این همکاری‌ها در قالب قرارداد با بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت از زندانیان انجام می‌شود.

وی با اشاره به آمار اشتغال زندانیان، اظهارداشت: در استان کرمان قریب به دو هزار نفر زندانی در کارگاه‌های تولیدی مشغول کار هستند و علاوه بر آن، حدود هزار و ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز در محل اقامت خود در زندان به اشتغال انفرادی مشغول هستند و از این طریق برای خود و خانواده‌هایشان درآمد ایجاد کرده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان هدف از توسعه این کارگاه‌ها را ارتقای مهارت‌های شغلی زندانیان و تقویت بنیه مالی خانواده‌های آنان عنوان کرد و گفت: با فراهم‌سازی بستر اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها، زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم می‌شود تا پس از آزادی، بتوانند در محیط اجتماعی و اقتصادی کشور فعالیت مؤثر داشته باشند و بازگشت مجددی به زندان نداشته باشند

ذوالفعلی‌نژاد با تأکید بر نقش حمایتی دستگاه قضایی در این زمینه تصریح کرد: اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری استان کرمان است و خوشبختانه در دو تا سه سال اخیر با حمایت‌های رئیس کل محترم دادگستری استان، دادستان کرمان، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها، شاهد رشد قابل توجهی در این حوزه بوده‌ایم