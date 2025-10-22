سرپرست شهرداری منطقه یک قم: بهسازی بوستان هاشمی با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حسین رضائینسب با بیان اینکه طرحهای بهسازی بوستان هاشمی در راستای ارتقای کیفیت فضای سبز و خدمترسانی بهتر به شهروندان و زائران مسجد مقدس جمکران اجرا میشود افزود: با توجه به اهمیت این بوستان به عنوان یکی از مبادی ورودی شهر، پروژههای بهسازی در حال اجرا است تا محیطی ایمن و دلنشین برای شهروندان و زائران فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: قرارداد بهسازی بناهای بوستان به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال منعقد شده و بهسازی ۲۵ سکوی نشیمن نیز با قرارداد ۱۵ میلیارد ریالی در دستور کار است. رضایی نسب گفت: در بخش آلاچیقها، ساخت ۷ آلاچیق جدید و بهسازی ۱۱ آلاچیق موجود با اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی انجام میشود.