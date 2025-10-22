به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان از عصر دیروز آغاز شده و هم اکنون هم به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با نفوذ یک سامانه بارشی بارش باران همراه با برف و تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیش‌بینی می‌شود که مخاطراتی، چون آبگرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها را به دنبال داشته باشد.

محمد امیدفر افزود: سامانه بارشی تا پایان امروز چهارشنبه در استان فعال خواهد بود و بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق، کاهش دید افقی، لغزندگی معابر و آبگرفتگی معابر شهری را به همراه دارد.

وی اظهار کرد: بارش‌ها در نیمه شمالی استان و شهر تبریز شدیدتر خواهد بود و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها وجود دارد و با کاهش دمای ۳ تا ۵ درجه‌ای احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی مانند ورزقان، خواجه، سراب، هوراند و هریس دور از انتظار نیست و به همین دلیل توصیه شده است از سفر‌های غیرضروری به این مناطق خودداری شود.