بارش رحمت الهی باران در آخرین روز از نخستین ماه پاییز طراوت خاصی به هوای مناطق مختلف آذربایجان شرقی داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان از عصر دیروز آغاز شده و هم اکنون هم به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با نفوذ یک سامانه بارشی بارش باران همراه با برف و تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیشبینی میشود که مخاطراتی، چون آبگرفتگی معابر و لغزندگی جادهها را به دنبال داشته باشد.
محمد امیدفر افزود: سامانه بارشی تا پایان امروز چهارشنبه در استان فعال خواهد بود و بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق، کاهش دید افقی، لغزندگی معابر و آبگرفتگی معابر شهری را به همراه دارد.
وی اظهار کرد: بارشها در نیمه شمالی استان و شهر تبریز شدیدتر خواهد بود و احتمال سیلابی شدن رودخانهها وجود دارد و با کاهش دمای ۳ تا ۵ درجهای احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی مانند ورزقان، خواجه، سراب، هوراند و هریس دور از انتظار نیست و به همین دلیل توصیه شده است از سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری شود.