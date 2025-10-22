به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اجرای قلع و قمع ۶ مورد تغییرکاربری غیرمجاز شامل یک مورد حکم قضایی تبصره ۳ و ۵ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سیدحسین اسلامی افزود: این ۶ مورد قلع و قمع کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۸۵۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بود که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بودند.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد تصریح کرد: این تعداد شامل یک مورد احکام تبصره ۳ به مساحت ۱۰۰ مترمربع و ۵ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ به مساحت ۲۷۵۰ مترمربع که همگی به صورت بنای نیمه کاره، تفکیک و دیوارکشی در اراضی کشاورزی روستا‌های بخش مرکزی شهرستان محمودآباد بودند که بنا به دستور دادستان و با همکاری ضابطین قضایی نیروی انتظامی و اکیپ صیانت از بستر تولید مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان به اجرا در آمده است.

اسلامی ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید، خط قرمز قانون و جهاد کشاورزی مجری قانون است ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی جرم بوده و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.

وی از عموم مردم خواست به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا، موارد مشاهده شده را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مدیریت جهاد کشاورزی تابعه خود و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.