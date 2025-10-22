به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به تغییر محتوای بصری قاب‌های مفاخر شهری، گفت: این سازمان در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدای ورزشکار و قدردانی از فداکاری‌های آنان، اقدام به تغییر محتوای بصری قاب‌های مفاخر شهری و جایگزینی تصاویر این مفاخر با تصاویر شهدای ورزشکار کرده است.

محمد اسکندری‌نژاد با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶ مهر تا دوم آبان) و لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، افزود: این اقدام در ۵۰ قاب مفاخر شهری در سطح شهر انجام شده است

وی ادامه داد: هدف از این اقدام، یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای ورزشکار به شهروندان و ایجاد فضایی قدرشناسانه و یادآور در سطح شهر است.

به گفته وی، این تغییر چهره بصری شهر به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و قدردانی از نقش ارزشمند ورزشکاران شهید در دفاع از ایران اسلامی است.