پروژه توسعه شبکه فیبرنوری در مسیر خروجی شهر بجنورد از میدان امام رضا (ع) تا پارک تفریحی باباامان به طول تقریبی ۱۰ کیلومترآغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،اجرای عملیات حفاری و فیبر کشی در مسیر خروجی شهر بجنورد به باباامان با هدف توسعه فیبرنوری، گسترش دسترسی به خدمات نوین ارتباطی و فراهمسازی بستر مناسب برای ارائه اینترنت پرسرعت در حال اجراست.
با اجرای این پروژه، زیرساختهای مخابراتی در مسیر بجنورد - باباامان بهبود یافته و امکان ارائه خدمات اینترنتی پایدار و پرسرعت به مشترکین خانگی، اداری و تجاری از جمله اماکن اقامتی، رفاهی و گردشگری و سایر مجموعههای خدمات رسان در این مسیر فراهم خواهد شد.