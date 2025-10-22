به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست صمیمی که با حضور معاونان استاندار، فرماندار شهرستان، امام‌جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، نمایندگان اصناف و گروه‌های مردمی—شامل کشاورزان، دامداران، شیلات‌کاران، پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا، صاحبان شهرک صنعتی، باغداران، گلخانه‌داران، فعالان صنایع‌دستی، راهبران بوم‌گردی، شرکت توسعه و عمران و شرکت‌های تعاونی در استانداری اصفهان برگزار شد مشکلات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.

مهدی جمالی نژاد با استقبال از مطالبات مطرح‌شده، با چند مدیرکل تماس گرفت و خواستار بررسی و اقدام فوری برای حل مشکلات مورد اشاره شد.

شهرستان ورزنه با ظرفیت‌های قابل توجه در کشاورزی، دامپروری، صنایع‌دستی و گردشگری از مناطق تأثیرگذار شرق استان اصفهان است.