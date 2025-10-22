پخش زنده
امروز: -
۲۵۰۰ بسته ارزاق در مدارس عشایری و روستایی کرمان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از توزیع ۲۵۰۰ بسته ارزاق به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مدارس شبانهروزی عشایری و روستایی استان کرمان خبر داد.
محمدرضا فرحبخش گفت: بسته ارزاق غذایی به مدارس شبانهروزی متوسطه اول و دوم در مناطق روستایی و عشایری استان کرمان ارسال شد که این اقدام در قالب پویش «مهرانه علوی» و با حمایت بنیاد علوی صورت گرفت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مدارس شبانهروزی افزود: تأمین تغذیه سالم برای دانشآموزان این مدارس نهتنها به بهبود وضعیت جسمی و روحی آنان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل دارد.
وی افزود: بنیاد علوی با اختصاص اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گام مؤثری در حمایت از دانشآموزان مناطق محروم برداشته است و این بستههای ارزاق شامل اقلام غذایی ضروری هستند که با رعایت استانداردهای تغذیهای تهیه شدهاند.
فرحبخش، تأکید کرد: توجه به مدارس شبانهروزی بهویژه در مناطق عشایری و روستایی، اقدامی راهبردی در راستای عدالت آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان است و امیدواریم با استمرار این پویش، شاهد بهبود شرایط تحصیل و زندگی دانشآموزان در سراسر استان کرمان باشیم.