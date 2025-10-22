افزایش ۱۵ تنی جمع آوری روزانه زباله در مشهد نسبت به پارسال
جمع آوری روزانه زباله در مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ تن افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: میانگین روزانه جمع آوری زباله در منطق سیزده گانه شهرداری هزار و ۹۷۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵ تنی داشته است.
احسان نجاری مقدم اضافه کرد: در مجموع ۳۶۷ هزار و ۷۲ تن زباله از سطح این تعداد منطقه جمع آوری شده که از این میزان ۲۶۵ هزار و ۷۸۷ تن زباله خانگی و ۱۰۱ هزار و ۲۸۴ تن زباله سرجارو بوده است.
او تصریح کرد: اردیبهشت ماه با بیشترین حجم زباله در صدر قرار دارد و منطقه ۲ شهری نیز با عدد ۳۰۵ تن، بیشترین میزان جمع آوری را در میان مناطق داشته است.
نجاری مقدم افزود: در صورت رعایت اصول فرهنگ شهروندی، تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید پسماند توسط شهروندان، میتوان ضمن کاهش هزینههای جمع آوری و انتقال زباله، شاهد ارتقای بهداشت عمومی و زیبایی سیمای شهری بود.