جمع آوری روزانه زباله در مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ تن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: میانگین روزانه جمع آوری زباله در منطق سیزده گانه شهرداری هزار و ۹۷۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵ تنی داشته است.

احسان نجاری مقدم اضافه کرد: در مجموع ۳۶۷ هزار و ۷۲ تن زباله از سطح این تعداد منطقه جمع آوری شده که از این میزان ۲۶۵ هزار و ۷۸۷ تن زباله خانگی و ۱۰۱ هزار و ۲۸۴ تن زباله سرجارو بوده است.

او تصریح کرد: اردیبهشت ماه با بیشترین حجم زباله در صدر قرار دارد و منطقه ۲ شهری نیز با عدد ۳۰۵ تن، بیشترین میزان جمع آوری را در میان مناطق داشته است.

نجاری مقدم افزود: در صورت رعایت اصول فرهنگ شهروندی، تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید پسماند توسط شهروندان، می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های جمع آوری و انتقال زباله، شاهد ارتقای بهداشت عمومی و زیبایی سیمای شهری بود.