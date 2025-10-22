پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر همچنان در وضع نارنجی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهر در خرمشهر با ۱۱۰، ماهشهر با ۱۲۶، سوسنگرد با ۱۱۸، دزفول با ۱۰۵ و اندیمشک با ۱۲۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در کارون با ۲۰۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم و شهرهای اهواز با ۱۵۷ و بهبهان با ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، هندیجان، آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، هفتکل، ایذه، دزپارت، ملاثانی، شوشتر، اندیکا، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول و مسجدسلیمان در وضع پاک قرار دارند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.