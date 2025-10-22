پخش زنده
مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد: بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا که مشمول محدودیتهای شغلی هستند، باید از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود. ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاها از روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ آغاز و تا پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
در این اطلاعیه با استناد به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تأکید شده است که برخی از مقامات و مشاغل همتراز از داوطلبی برای عضویت در شوراها محرومند؛ مگر آنکه حداقل سه ماه پیش از زمان ثبتنام از سمت خود استعفا داده و در آن پست شاغل نباشند.