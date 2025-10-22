به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نجوای فرهنگ» در ساعت ۹، بر هویت ایرانی، ملی و مذهبی تکیه می‌کند، سپس در ساعت ۹:۳۰، «اقیانوسی آرام» با نگاهی فرهنگی و روان‌شناختی به سبک زندگی معنوی می‌پردازد و هماهنگی میان آرامش و ایمان را بازتاب می‌دهد.

در نیمروز، «سرمایه‌ای برای تولید»، ساعت ۱۲:۳۰، پخش می شود تا از زبان تولیدکنندگان و مدیران، تازه‌ترین مسیر‌های تحقق شعار سال را مطرح کند و پس از آن، در ساعت ۱۳، «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه پخش می‌شود و امروز به روایت زنده‌ای از هویت تاریخی و میراث ایرانی می‌پردازد. این برنامه که با نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی احسان همتی پخش می شود در بخش «یاد‌ها و یادگارها» میزبان رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر است تا رویداد‌های تاریخی ۳۰ مهر را بازخوانی کند.

در ادامه، محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در بخش «آن‌سوی تاریخ» به بررسی تحولات منطقه‌ای می‌پردازد و پیوند گذشته و حال را در تحولات اخیر خاورمیانه می‌کاود. گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام مهدی هادی، کارشناس روان‌شناسی از مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، بخشی دیگر از برنامه است که به نگاه انسانی و اخلاقی نسبت به جامعه امروز اختصاص دارد. سپس ایوب سلطانی، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان، از رمز و راز‌های تاریخی معبد برد نشانده سخن می‌گوید و در ادامه، گفت‌و‌گو با یکی از پژوهشگران درباره‌ی موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی مسجدسلیمان تاریخ زنده‌ی خوزستان را مرور می‌کند.

«مستند فرهنگ»، ساعت ۱۴:۳۰، به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی پخش می‌شود و گوشه‌هایی از زندگی و میراث زنده‌یاد سیروس پرهام مترجم، ویراستار، منتقد ادبی، هنرشناس، فرش‌شناس ایرانی و از بنیان‌گذاران سازمان اسناد ملی ایران را روایت می‌کند؛ پژوهشگری که بخش بزرگی از حافظه‌ی فرهنگی این سرزمین را زنده نگاه داشته است.

در مجله ادبی، «ققنوس» از ساعت ۱۵ مهدی محمدیان گوینده برنامه با نرگس‌سادات مظلومی نویسنده کتاب در خصوص کتاب «تبسم کلارا» گفت‌و‌گو می‌کند و در ادامه مهرداد صدقی درباره‌ی اثر تازه‌اش «لعبتکان» سفری در شاهنامه با دید مدرن توضیح می‌دهد و بخش‌های «ایرانی بخوانیم»، «آن‌سوی آن» و «روزشمار ادبی» نیز فضای ادبی برنامه را به تهیه کنندگی معصومه علوی نکو پربارتر می‌کنند.

برنامه‌ها با «هفت اقلیم» در ساعت ۱۶ ادامه می‌یابد و تازه‌ترین جریان‌های هنر و ادبیات ایران را بررسی می‌کند. سپس «ایستگاه ۱۰۶» در ساعت ۱۷، با نگاه تحلیلی فاطمه ترسا تهیه کننده برنامه به موضوعات اندیشه و تاریخ معاصر، گردشگری و فرهنگ و سبک زندگی می‌پردازد.

در ساعت ۱۸:۴۵، «بازتاب» به تهیه کنندگی ریحانه بیرامی پخش می شود و به تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با ورزشکاران اختصاص دارد.

«کتاب فرهنگ» با تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری در ساعت ۲۰ پخش می‌شود و روایت تازه‌ای از پیوند معماری و گردشگری ارائه می‌دهد. پس از آن، در ساعت ۲۱، «جهان ترجمه» با تهیه‌کنندگی سید محمد حسینی باغسنگانی به معرفی ترجمه‌ آثار شاعران فلسطینی می‌پردازد و اطلاع رسانی درباره‌ ادبیات مقاومت در جهان امروز شکل می‌گیرد.

«نیستان»، برنامه‌ای موسیقایی به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی است که در آن از در ساعت ۲۲ شنوندگان بداهه‌نوازی وحید طالبی گلپایگانی را می‌شنوند، یادبهمن رجب گرامی داشته می‌شود، و گفت‌و‌گو‌های موسیقایی با نوشین پاسدار، حسین جلال‌زاده و غفار ذابح‌را دنبال می‌کنند.

پایان شب با «نمایش فرهنگ» همراه است که اجرایی نمایشی از رمان جاودانه‌ «ابله» اثر فئودور داستایوفسکی را به اجرا درمی‌آورد که روایتی انسانی از سادگی و پاکی در برابر دنیای پرهیاهوی فریب است و ساعت ۲۳:۳۰ پخش می‌شود.