پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای کلانشهر اصفهان قابل قبول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به روز چهارشنبه سیام مهر با میانگین ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۰، خیابان فرشادی، پارک زمزم و سپاهانشهر ۶۴، دانشگاه صنعتی ۸۹، رهنان ۹۳، بولوار کاوه ۸۰، خیابان فیض ۶۰، خیابان میرزا طاهر ۷۷ و ولدان ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۶، بزرگراه خرازی ۱۴۵ و خیابان زینبیه ۱۰۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد؛ شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان موجب کاهش کیفیت هوا میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.