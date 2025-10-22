دومین دور پایش و احیای زیستگاه‌های مرجانی جزایر خارگ و خارگو در سال جاری با هدف ارزیابی وضعیت اکوسیستم‌های دریایی و تقویت پوشش زیستی این مناطق اجرا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست،گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی کارشناسان، وضعیت کلی اکوسیستم مرجانی جزایر خارگ و خارگو مطلوب ارزیابی شده است و مرجان‌های طبیعی و کاشته‌شده بر روی بستر‌های مصنوعی در شرایط زیستی بسیار خوبی قرار دارند.

شهرام فداکار افزود: در این پایش، هیچ نشانه‌ای از سفیدشدگی مرجان‌ها مشاهده نشده و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تنوع و فراوانی گونه‌های ماهی و بنتوز وابسته به زیستگاه‌های مرجانی نسبت به دوره قبل به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است که بیانگر پایداری و بازسازی طبیعی این زیست‌بوم دریایی است.

وی افزود: در این عملیات، بیش از هزار قلمه مرجانی جدید نیز با هدف گسترش پوشش زیستی و تقویت ساختار‌های طبیعی مرجان‌ها توسط کارشناسان غواص سازمان حفاظت محیط‌زیست در بستر‌های طبیعی دریا کاشته شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: این اقدامات در راستای اجرای بند (ت) ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و در چارچوب برنامه احیای زیستگاه‌های مرجانی خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گیرد.

فداکار در پایان تأکید کرد:تداوم برنامه‌های احیای مرجان‌ها، نقش مهمی در افزایش تنوع زیستی، پایداری اکولوژیک و حفاظت از منابع طبیعی دریایی کشور ایفا خواهد کرد.