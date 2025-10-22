به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جلسه ستاد پایداری کشت در دیمزار‌ها با هدف ارزیابی و پیشبرد اهداف طرح جهش تولید در دیمزار‌ها در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در این نشست بر اهمیت استراتژیک طرح «جهش تولید در دیمزارها» در راستای تأمین امنیت غذایی و تولید پایدار تأکید کرد و گفت: این طرح با مشارکت فعال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال اجراست.

رضا فرازی با بیان اینکه توسعه دیمزار‌ها راهکاری مؤثر برای تامین امنیت غذایی است افزود: متأسفانه در کشور ما سهم تولیدات کشاورزی مرتبط با دیمزار‌ها تنها حدود ۱۰ درصد است و با توجه به مزیت‌های فراوان دیم‌کاری از جمله استفاده از آب سبز و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای بهره‌برداری بهینه از این اراضی یک ضرورت است.

فرازی بر نقش حیاتی محصولات استراتژیک کلزا و گندم در استان تأکید کرد و گفت: سازمان جها کشاورزی استان همه امکانات و نیرو‌های انسانی برای تأمین بذر باکیفیت، اجرای برنامه‌های آموزشی، تأمین نهاده‌ها و نظارت دقیق به کار گرفته است.

وی همچنین خواستار ثبت دقیق و حساس آمار سطح زیر کشت شد و افزود: ثبت نادرست آمار در گذشته منجر به ناترازی در برآورد تولید و خرید گندم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به توزیع انواع کود مورد نیاز کشاورزان برای فصل کشت پاییزه ادامه داد: برای جلوگیری از انحراف مصرف، حواله‌های کود‌های ازته مربوط به دیمزار‌ها طی چند مرحله و پس از بازدید میدانی از مزرعه صادر شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این جلسه، بر ضرورت رعایت تاریخ کاشت مطلوب، تراکم مناسب و مدیریت اصولی تغذیه در مزارع تأکید کرد.

شهرام عسکری، حضور میدانی کارشناسان را ضامن ترویج روش‌های نوین، آموزش بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری در طول فصل زراعی دانست وگفت: با حضور فعال و نظارت کارشناسان و تشویق کشاورزان به رعایت اصول تناوب زراعی و کشت مناسب در مزارع باعث افزایش تولید محصولات استراتژیک در مزارع استان می‌شود.

ذوالفقار رضاپور، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی استان هم در این جلسه با ارائه گزارش جامعی از پیش‌بینی‌های فصلی و کوتاه‌مدت هواشناسی گفت:، میزان بارش پاییز امسال کمتر از نرمال و زمستان نرمال تا کمی بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. همچنین، دمای استان تا پایان سال زراعی ۱ الی ۲ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

در این جلسه، محور‌های اصلی شامل آموزش بهره‌برداران، نظارت بر عملیات زراعی، نحوه توزیع کود، ترویج شیوه‌های نوین کشت و پایش مستمر وضعیت مزارع دیم بررسی و

نقاط قوت، چالش‌ها و دستاورد‌های اجرای طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود برنامه‌های آتی ارائه شد.

همچنین در این جلسه از خانم سیده فاطمه حسینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باشت به عنوان مدیر نمونه در بین دستگاه‌های اجرایی این شهرستان، معرفی شده بود با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.