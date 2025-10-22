به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری شورای شهر مشهد گفت: هوای مهرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو برابر آلوده‌تر بوده است و این وضعیت تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان به شمار می‌رود.

حسن کریمدادی با اشاره به افزایش نگران‌کننده روز‌های گرد و غباری و ناسالم در این شهر طی مهرماه امسال، از مسئولان و شهروندان خواست با همکاری یکدیگر برای کاهش پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا اقدام کنند.

او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسمی شهرداری مشهد، تعداد روز‌های ناسالم در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و در این ماه، ۱۷ روز «هشداری» به لحاظ شاخص کیفیت هوا داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به آمار تجمعی نیمه نخست سال تصریح کرد: در شش‌ماه اول امسال، ۸۹ روز آلوده در مشهد گزارش شده که در مقایسه با ۲۳ روز آلوده در همین بازه از سال ۱۴۰۳، افزایشی چشمگیر و هشداردهنده محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر تهدید این وضعیت برای سلامت عمومی از شهروندان خواست در روز‌های آلوده از تردد غیرضروری خودداری و در صورت نیاز از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

کریمدادی همچنین گفت: مدارس و مراکز درمانی باید آمادگی لازم برای پاسخگویی به عوارض تنفسی ناشی از گرد و غبار را داشته باشند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شهری شورای شهر مشهد با اشاره به لزوم اقدام فوری برای مهار بحران آلودگی هوا، توسعه پوشش گیاهی در حاشیه شهر برای کاهش ورود گرد و غبار، نصب سامانه‌های پایش لحظه‌ای کیفیت هوا در مناطق پرجمعیت، محدودسازی فعالیت‌های عمرانی و صنعتی در روز‌های آلوده، افزایش اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها و تقویت حمل‌ونقل عمومی پاک را از جمله راهکار‌های اساسی برای مقابله با این وضعیت عنوان کرد.

کریمدادی تأکید کرد: سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهری است و شورای شهر مشهد به همراه سایر نهاد‌های مرتبط تمام توان خود را برای کنترل و کاهش آلودگی هوا به کار خواهد گرفت.