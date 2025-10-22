پخش زنده
درخشش تیم جوانان استان اردبیل در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت،سه مدال طلا و یک نشان برنز را برای این استان به ارمغان آورد و نام اردبیل را در میان استانهای برتر کشور طنینانداز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با حضور بیش از هفتصد شرکتکننده از سراسر کشور در ۳۸ رشته تخصصی، به میزبانی استان اصفهان برگزار شد. در این رقابتها، جوانان توانمند اردبیلی درخشیدند و موفق به کسب سه مدال طلای ملی شدند.
بر اساس نتایج نهایی اعلامشده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در رشته فناوری طراحی گرافیک، علی شفیعی، در رشته الکترونیک، عماد حقشناس و در رشته کابینتسازی، عرفان شهبازی به مقام نخست کشور دست یافتند.
این سه جوان مستعد با کسب مدال طلا، به اردوی تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران دعوت شدهاند تا برای حضور در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ شانگهای آماده شوند.
مسابقات ملی مهارت هر سال با هدف شناسایی نخبگان مهارتی، ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و انتخاب نمایندگان ایران در عرصه جهانی برگزار میشود.
مسابقات ملی مهارت ایران از معتبرترین رویدادهای آموزشی و فنی کشور به شمار میرود که زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برگزار میشود.
استان اردبیل طی سالهای اخیر در رشتههای فنی، طراحی و صنایع چوب عملکرد چشمگیری داشته و در چندین دوره گذشته نیز جزو استانهای برتر از نظر تعداد مدال بوده است.
در دوره بیستویکم نیز نمایندگان اردبیل موفق به کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز شده بودند که تداوم این روند، نشاندهنده رشد پایدار آموزشهای مهارتی در این استان است.