به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی، جدول زمانبندی مرحله بازبینی این دوره از جشنواره را منتشر کرد تا ۱۹ اثر راه یافته به این مرحله، از دوم تا پنجم آبان در شهر‌های شهرکرد، بروجن، لردگان و فارسان به اجرا درآمده و داوری شود.

شهرام فرجی افزود: سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی ۱۵ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.