از ابتدای امسال تاکنون با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش صنعت زمینه اشتغال ۹۰۰ نفر فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این مدت ۳۰ فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است گفت: سرمایهگذاری در تولید، نهتنها موجب افزایش ظرفیتهای اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی شده است، بلکه زمینهساز افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز میشود.
مجید برازنده با اشاره به اینکه اشتغال ۳۰ هزار نفر در شهرکهای صنعتی کاشان فراهم شده است افزود: کاشان با داشتن پنج شهرک، چهار ناحیه صنعتی، چهار منطقه صنعتی با مساحت حدود سه هزار هکتار اراضی در اختیار و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی و با تامین زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و راه و راه آهن آماده سرمایهگذاری است.