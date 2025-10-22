دومین نشست دیپلماسی استانی امروز، چهارشنبه با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشور‌های همسایه، در مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور در حاشیه آغاز دو میزگرد تخصصی نشست دیپلماسی استانی گفت: در قالب این نشست، میزگرد‌های تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» امروز برگزار می‌شود.

احمد معصومی‌فر افزود: این دو میزگرد با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشور‌های همسایه، مسئولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر خارجه آغاز شد.

وی به مشارکت موثر بخش خصوصی در این میزگرد‌ها اشاره و اضافه کرد: روسای این میزگردها، معاونان وزرا و دبیران نیز مسئولان اتاق بازرگانی هستند.

رییس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور اظهار کرد: عصر امروز نیز نشست دیپلماسی استانی با حضور وزیر امورخارجه و یکی از روسای قوا ادامه می‌یابد.

معصومی فر ادامه داد: معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالا‌های اساسی و نیاز‌های این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکار‌های تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشور‌های همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان، از اهداف برگزاری دومین دیپلماسی استانی در مشهد است.

کاظم شیردل، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در ابتدای این نشست گفت: در این نشست می‌توان علاوه بر معرفی توانمندی‌های صادراتی استان، مسایل و مشکلات در حوزه ارتباطات تجاری با همسایگان شمال شرق کشور را مطرح و درباره آن چاره اندیشی کرد.

رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز اظهار کرد: با وجود اعمال تحریم‌ها علیه کشور، اما همچنان بسیاری از کشور‌ها به‌ویژه همسایگان در حوزه تجاری و معدنی به همکاری با کشورمان تمایل دارند.

غلامرضا نازپرور افزود: کشور‌های همسایه در حوزه مواد اولیه معدنی، مواد فرآوری شده و خدمات معدنی خواهان تبادلات تجاری و فنی با ایران هستند.

وی اضافه کرد: معتقدیم می‌توان از ظرفیت معدن در اقتصاد کشور بهره برد و معدن می‌تواند جایگزین بسیار خوبی به جای نفت در اقتصاد کشور باشد.

مشهد در روز‌های ۳۰ مهر و یکم آبان ماه میزبان «دومین نشست دیپلماسی استانی» با حضور یکی از روسای قوا، چهار عضو هیات دولت و ۱۲ سفیر کشورمان در کشور‌های همسایه است.