به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رئیس اداره توسعه ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: خاموشی ایجاد شده در ترانس شماره یک جاده فاروج به قوچان با تلاش تیم‌های عملیاتی به سرعت شناسایی و رفع و جریان برق در این مسیر دوباره برقرار شد.

محسن حسنی فر افزود: در این عملیات، کارشناسان با بررسی دقیق شبکه برق و شناسایی مشکل، نسبت به تعمیر و بازسازی ترانس اقدام کردند تا اختلال در روشنایی و تردد مسیر به حداقل برسد.

وی اظهارکرد: رفع خاموشی موجب افزایش ایمنی و سهولت تردد رانندگان و مسافران در این محور شده و شرایط عبور و مرور در شب و شرایط نامساعد جوی بهبود یافته است.