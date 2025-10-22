نمایشگاه طلا، نقره، جواهر و گوهرسنگ‌ها، نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج و نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش، پرده و صنایع وابسته در شیراز برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس گفت: هشتمین نمایشگاه طلا، نقره، جواهر و گوهرسنگ‌ها، ساعت و ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته با حضور ۷۸ تولیدکننده و فعال در حوزه‌های طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ در این مکان برپا شده است.

محسن نهاوندی افزود: ۳۳ درصد از شرکت‌کنندگان از فارس ومابقی از استان‌های تهران، یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی هستند.

مدیر شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود: همچنین پانزدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج، تشریفات سفره عقد گل‌آرایی مزون آتلیه و پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی موکت، کفپوش، پرده و صنایع وابسته به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه ۶۷ شرکت‌کننده از استان‌های فارس، اصفهان، تهران، زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و یزد حضور دارند، گفت: این نمایشگاه در ۳ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در حال برگزاری است.

این نمایشگاه‌ها تا ۲ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شهرک گلستان شیراز پذیرای بازدیدکنندگان است.