ویتامین ب ۶ به هضم و جذب پروتئین‌ها و اسید‌های آمینه کمک فراوانی می‌شود و همچنین ویتامین ب ۶ نقشی مهم در فعالیت سیستم ایمنی بدن دارد.

فواید ویتامین ب ۶ و علائم و عوارض کمبود آن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ویتامین ب-۶ یکی از ویتامین‌های گروه ب است که به نفع سیستم عصبی مرکزی بدن کار می‌کند. این ویتامین در تولید انتقال دهنده‌های عصبی، سروتونین و نوراپی نفرین و تشکیل میلین نقش مهم و بسزایی دارد. ویتامین ب-۶ به عنوان پیریدوکسین شناخته می‌شود و ویتامینی محلول در آب می‌باشد. این ویتامین توسط بدن ذخیره نمیشود و از طریق ادرار دفع می‌شود بنابراین این ویتامین باید هرروز مصرف شود.

عملکرد‌های دیگر پیریدوکسین عبارتند از:

متابولیسم پروتئین و گلوکوز

ساخت هموگلوبین

حفظ سلامت غدد لنفاوی

تیموس

طحال

ویتامین ب-۶ به دلایل بسیاری از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این اطمینان را به ما می‌دهد که عملکرد‌های طبیعی آنزیم‌های گوارشی که باعث تجزیه مواد غذایی می‌شوند بدرستی انجام خواهند شد و همچنین عملکرد‌های زیادی در بدن دارد و نقش مهمی را برای واکنش بیش از ۱۰۰ آنزیم ایفا می‌کند.

تعدادی از عملکرد‌های این ویتامین شامل موارد زیر است:

عملکرد مغز:

ویتامین ب-۶ برای انتقال نورون در مغز مورد نیاز است به این صورت که خطر زوال عقل را در افراد مسن ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

حالت تهوع در بارداری:

براساس تحقیقات انجام شده در مجله زنان و زایمان پیریدوکسین می‌تواند شدت تهوع را در اوایل بارداری کاهش دهد.

محافظت در برابر آلودگی هوا:

مصرف ویتامین ب-۶ در کاهش تاثیر آلودگی در اپی ژنوم اثر دارد. محققان امیدوارند که یافته‌های آن‌ها منجر به اقدامات جدیدی برای جلوگیری از تغییرات اپی ژنتیکی شود و درنتیجه آلودگی هوا بر بدن بی تاثیر خواهد شد.

چه مقدار ویتامین ب-۶ در روز مصرف کنیم؟

افرادی که رژیم غذایی با پروتئین بالایی دارند نیاز به مصرف ویتامین ب-۶ بیشتری دارند.

میزان توصیه شده روزانه طبق روال زیر می‌باشد:

در ۰-۶ ماهگی دختران و پسران به میزان ۰.۱ میلی گرم مصرف شود.

در ۷-۱۲ ماهگی در دختران و پسران میزان ۰.۳ میلی گرم مصرف شود.

در ۱-۳ سالگی دختران وپسران به میزان ۰.۵ میلی گرم مصرف شود.

در ۴-۸ سالگی دختران وپسران به میزان ۰.۶ میلی گرم مصرف شود.

در ۹-۱۳ سالگی دختران وپسران به میزان ۱ میلی گرم مصرف شود.

در ۱۴-۱۸ سالگی دختران و پسران به میزان ۱.۳ میلی گرم استفاده شود.

در ۱۹-۵۰ سالگی اقایان و بانوان به میزان ۱.۳ میلی گرم مصرف شود.

در بالای ۵۱ سال آقایان به میزان ۱.۷ میلی گرم و بانوان به میزان ۱/۵ میلی گرم مصرف کنند.

در دوران بارداری بانوان به میزان ۱.۹ میلی گرم و در دوران شیردهی به میزان ۲ میلی گرم مصرف نمایند.

علائم و عوارض کمبود ویتامین ب-۶ دربدن

مهم‌ترین بخش از مطلب بخش سلامت نمناک بررسی علائم و مشکلاتی است که براثر کمبود این نوع ویتامین رخ میدهد.

شامل:

۱-بثورات پوستی (درماتیت سبورئیک):

خارش، چرب بودن و پوسته پوسته شدن پوست یکی از نشانه‌های شایع کمبود ویتامین ب-۶ می‌باشد. مصرف کافی ب-۶ بطور کلی در پاکسازی سریع این بثورات موثر می‌باشد.

۲- لب‌های ترک خورده و دردناک (کیلیوز):

این مشکل در لب‌ها به علت فقر ویتامین ب-۶ در بدن می‌باشد. دراین شرایط دریافت مقدار کافی ب-۶ ازطریق غذا یا مکمل می‌تواند لب‌های شما را التیام بخشد.

۳- زبان دردناک و براق (گلویسیت):

زبان متورم، ملتهب و براق از نشانه‌های کمبود ویتامین ب-۶ می‌باشد. استفاده مواد مغذی به ویژه فولات و ب-۱۲ به رفع این مشکل کمک خواهد کرد.

۴- تغییرات خلق و خوی:

تغییرات روحی مانند تحریک پذیری، اضطراب و افسردگی در شرایطی رخ می‌دهد که بدن کمبود ویتامین ب-۶ داشته باشد. جبران کمبود این ویتامین برای رساندن پیام‌های عصبی به مغز و کنترل روحیه اثر بسزایی دارد.

۵-عملکرد ایمنی ضعیف:

در صورت فقر ویتامین ب-۶ بدن نمی‌تواند آنتی بادی، گلبول سفید و سایر فاکتور‌های ایمنی لازم را برای مبارزه با میکروب و جلوگیری از بیماری بسازد.

۶- احساس خستگی و بی انرژی بودن:

ویتامین ب-۶ برای ساخت گلبول‌های قرمز خون اجباری است، زیرا گلبول‌های قرمز وظیفه حمل اکسیژن را دربدن دارند که باعث برگرداندن انرژی به بدن می‌شود.

۷- احساس سوزش و درد دست وپا:

احساس سوزش و درد‌های پرشی دست و پا می‌تواند در اثر آسیب عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب-۶ و یا مصرف بیش از حد آن ایجاد شود.

۸-تشنج:

تشنج یک احتمال غیرشایع دراثر فقدان ویتامین ب-۶ می‌باشد که بیشتر در نوزادان دیده می‌شود، اما در بزرگسالان نیز اتفاق افتاده است.

۹- هموسیستئین بالا:

کمبود ویتامین ب-۶، فولات و ب-۱۲ باعث ایجاد سطح بالای هموسیستئین می‌شود که این مشکل می‌تواند به رگ‌ها و اعصاب خون آسیب برساند و خطر ابتلا به بیماری را افزایش دهد.

همچنین کمبود این ویتامین می‌تواند باعث سندروم لوزالمعده نیز شود.

اگر بطور مرتب از انواع گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، میوه، آجیل، غلات و حبوبات مصرف کنید می‌توانید این کمبود را به راحتی در بدن جبران نمایید.

منابع مهم غذایی ویتامین ب-۶

درییشتر غذا‌ها این ویتامین وجود دارد. فردی که رژیم غذایی متعادلی دارد دچار کمبود این ویتامین نمی‌شود مگر آنکه مشکل جسمی داشته باشد یا داروی خاصی را مصرف کند. درادامه به برخی منابع غذایی مهم اشاره خواهیم کرد:

۱- نخود فرنگی:

یک فنجان از این ماده حاوی ۱/۱ میلی گرم یا ۵۵ درصد از مقدار توصیه شده (DV) ویتامین ب-۶ در روز می‌باشد.

۲- جگر گاو:

مقدار ۸۵ گرم آن حاوی ۰/۹ میلی گرم یا ۴۵ درصد DV می‌باشد.

۳-، تن ماهی زرد:

۸۵ گرم آن حاوی ۰/۹ میلی گرم یا ۴۵ درصد DV می‌باشد.

۴- سینه مرغ سرخ شده:

حاوی ۰/۵ میلی گرم و یا ۲۵ درصد DV می‌باشد.

۵- موز متوسط:

حاوی ۰/۴ میلی گرم یا ۲۰ درصد DV است.

۶-سویا:

نصف فنجان از این ماده حاوی ۰/۱ میلی گرم یا ۵ درصد DV می‌باشد.

از دیگر منابع ویتامین ب-۶ می‌توان به آووکادو، برنج قهوه‌ای، هویج، ماهی، غلات غنی شده، فندق، شیر، سیب زمینی، سویا، اسفناج، گوشت بوقلمون، غلات کامل و مخلوط اب سبزیجات اشاره کرد.

مکمل‌های ب-۶:

مکمل این ویتامین به شکل قرص و کپسول در دسترس می‌باشد. افرادی که نیاز به مصرف این ویتامین دارند افراد چاق، خانم‌های باردار و شیرده هستند. بااین وجود مصرف بین ۱-۶ گرم پیریدوکسین خوراکی به مدت ۱۲-۴۰ ماه نشان داده است که می‌تواند باعث نوروپاتی حسی شدید و از دست دادن کنترل حرکت بدن شود.