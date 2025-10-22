به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا در بازدید از روند اجرای طرح ۴۵ متری شهدای اقتدار گفت: این طرح به طول تقریبی چهار کیلومتر از پل سردار شهید یزدان‌پناه تا محدوده عمده‌فروشان نجف‌آباد در حال اجرا است و در سه مرحله تعریف شده است.

شهردار یاسوج افزود: مرحله نخست شامل پل و بخشی از معبر، تکمیل و زیر بار ترافیک رفته و مرحله دوم نیز تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

آشنا ادامه داد: عملیات زیرسازی مرحله سوم نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده کل طرح به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: تاکنون با وجود کمبود منابع مالی و بدون استفاده از پیمانکاران بیرونی، بخش عمده‌ای از کار با توان نیروهای داخلی شهرداری انجام شده است.

شهردار یاسوج بیان کرد: این طرح علاوه بر کاهش محسوس بار ترافیکی در مناطق نجف‌آباد، اکبرآباد و آریوبرزن، موجب افزایش ارزش املاک اطراف و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.