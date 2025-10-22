به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی منصوری اظهار کرد: واموران نیروی انتظامی پس از کشف خودرو حامل کالای قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده حمل ۹۴ طاقه پارچه قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

منصوری اظهار داشت: شعبه با توجه مدارک موجود در پرونده، تخلف حمل کالای قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اهواز تصریح کرد: شعبه همچنین بابت خودرو حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.