شاخص کیفیت هوای شهر لامِرد در روزهای اخیر در وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوا، عدد شاخص به ۱۳۷ رسیده است.
آلودگی هوا دیروز هم در لامرد در برخی ساعات به ۱۵۲ رسید که بیانگر آلودگی قابلتوجه هوا و تهدید سلامت شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی است.
کارشناسان محیطزیست بر این باورند که آلودگی فعلی میتواند ناشی از افزایش ذرات معلق (PM۲.۵) در اثر پدیده گرد و غبار، فعالیتهای صنعتی و شرایط جوی پایدار باشد.
آنان تأکید دارند که در چنین شرایطی لازم است اطلاعرسانی عمومی، کنترل تردد وسایل نقلیه، آلاینده و بازرسی از منابع تولید آلودگی در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.