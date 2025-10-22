

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد جواد شمس زاده با اشاره به تاکید قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره بیمه اراضی زیر کشت گندم اظهار داشت: تاکنون یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران از محل خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است.

وی افزود: بانک کشاورزی پس از محاسبه حق بیمه سهم کشاورز و برداشت مبلغ آن، باقیمانده پول گندم را در حساب کشاورزان قابل برداشت خواهد کرد.

معاون صندوق بیمه کشاورزی درباره میزان حق بیمه سهم کشاورز گفت: حق بیمه سهم کشاورز در قالب بیمه فراگیر، برای هر هکتار گندم دیم معادل ۵۵۸ هزار تومان و برای هر هکتار گندم آبی معادل ۹۴۳ هزار تومان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بوده و هر کشاورز برای محاسبه حق بیمه سهم خود باید مساحت سطح کشت گندم بیمه شده را در اعداد فوق ضرب کند.

وی درباره واریز غرامت به حساب کشاورزان تصریح کرد: پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده در محصولات گندم آبی و دیم، بی درنگ پس از تعیین تکلیف حق بیمه سهم کشاورز و واریز منابع آن به حساب صندوق بیمه کشاورزی و تطبیق ارزیابی‌های میدانی با نقشه‌های سنجش از راه دور به حساب بیمه‌گذاران واریز خواهد شد.