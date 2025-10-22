قلعه‌های تاریخی دشت جهان و سقاخانه امین آباد جرقویه به همت خیران محلی با بیش از ۵ میلیارد ریال بهسازی و مرمت شده است.

مرمت و بهسازی قلعه‌های تاریخی دشت جهان و سقاخانه امین آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مشاور فرماندار جرقویه در امور گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در آیین تجلیل از حامیان میراث فرهنگی شهر نیک آباد (مرکز شهرستان) گفت: بسیاری از بنا‌های تاریخی و میراث فرهنگی شهر نیک آباد در معرض خطر تخریب و نابودی قرار دارد که متأسفانه اعتبارات دولتی جوابگوی مرمت و بهسازی آنها نیست.

محمد طاووسی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر به همت انجمن دوست داران میراث فرهنگی شهر نیک آباد و با استفاده از ظرفیت خیران محلی، تعدادی از این بنا‌های تاریخی مرمت و بهسازی شده است.

وی گفت: در این آیین از ۳۰ نفر از خیران و حامیان میراث فرهنگی که در زمینه احیای آثار و بنا‌های تاریخی مساعدت کرده‌اند قدردانی شد.