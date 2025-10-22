به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این چهره ماندگار ادب و فرهنگ، که سال‌ها با شعر، خاطره و روایت‌هایش چراغ تاریخ شفاهی بجنورد را روشن نگاه داشت، امروز صبح به دیار باقی شتافت.

این شاعر دلسوخته از پیشکسوتان هیئات مذهبی بجنورد و از موسسان هیئت دیوانگان حسینی بود که عمر شریفش را در راه خدمت به اهل بیت اطهار مصروف ساخت.

استاد مهرنیا، از پیرغلامان حسینی و پیشکسوتان هنر‌های آیینی استان در هنر‌های تعزیه خوانی، پرده خوانی و مقتل خوانی بود.