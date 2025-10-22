پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد اعلام کرد که در چهار سال گذشته، سرانه ورزشی شهر یزد چندین برابر ادوار گذشته افزایش یافته و زیرساختهای ورزشی گستردهای برای شهروندان ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی زارعزاده با اشاره به رشد چشمگیر سرانه فضاهای ورزشی در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر اظهار داشت: علاوه بر برگزاری رویدادهای ورزشی و حمایت از هیئتهای ورزشی، اقدامات متعددی برای توسعه زیرساختهای ورزش شهری در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن در نقاط مختلف یزد قابل مشاهده است.
وی افزود: در کنار برنامههایی نظیر المپیاد ورزش محلات یزد که با مشارکت گسترده شهروندان برگزار میشود، شهرداری یزد در سالهای اخیر با نگاه توسعهمحور توانسته است تحولی جدی در حوزه فضاهای ورزشی رقم بزند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از آغاز دوره ششم شورای اسلامی شهر، تنها ۹ هزارو ۵۸۰ متر مربع فضای ورزشی توسط شهرداری یزد احداث شده بود، اما در همین دوره، بیش از ۲۵ هزار متر مربع فضای ورزشی جدید در سطح شهر ایجاد شده است.
زارعزاده خاطرنشان کرد: این رقم نشاندهنده رشد چندبرابری فعالیتهای عمرانی در حوزه ورزش است؛ رشدی که نهتنها کمسابقه، بلکه نتیجه نگاه راهبردی مدیریت شهری به نقش ورزش در سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان است.
وی ادامه داد: با وجود این پیشرفتها، هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و باید در مسیر گسترش سرانه ورزشی، بهویژه در محلات کمبرخوردار، گامهای بلندتری برداریم تا همه شهروندان از امکانات ورزشی مناسب بهرهمند شوند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با اشاره به توسعه زمینهای چمن مصنوعی در شهر اظهار داشت: تا پیش از این دوره، تنها سه زمین چمن مصنوعی در اختیار شهرداری بود، اما اکنون ۲۰ زمین چمن مصنوعی جدید به بهرهبرداری رسیده و مدیریت آن به خود محلات واگذار شده است.
زارعزاده تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش دسترسی مردم به امکانات ورزشی، به تقویت حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت اهالی محلات در نگهداری از این فضاها منجر شده و الگویی موفق از مدیریت مردمی در حوزه ورزش شهری را به نمایش گذاشته است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاریهای شهرداری، شورای اسلامی شهر و هیئتهای ورزشی، در آینده نزدیک شاهد ارتقای جایگاه یزد به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در توسعه ورزش همگانی و زیرساختهای ورزشی در کشور باشیم.