تولید ۲ هزار و ۷۲۹ تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی
۲ هزار و ۷۲۹ تن انواع ماهی گرمابی و سردابی در ۶ ماه اول سال در خراسان جنوبی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان گفت: از مجموع تولید آبزیان در نیمه اول سال، سهم ماهیان گرمابی ۲۶۶۳ تن و تولید ماهیان سردابی (قزلآلا) در همین مدت ۶۶ تن بوده است.
حیدرپور افزود: این حجم از تولید در هزار و ۸۲ باب استخر پرورش ماهی در سطح استان به دست آمده است.
وی گفت: گونههای اصلی قابل پرورش در استان شامل قزلآلا (سردابی) و کپورماهیان به همراه تیلاپیا (گرمابی) هستند.مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: شهرستان سرایان با ۱۹۷ باب استخر، رتبه اول را در تعداد واحدهای پرورش ماهی در استان کسب کرده است و شهرستان قاین درجایگاه دوم قرار دارد.
حیدرپور گفت: زمان برداشت آبزیان بسته به نوع گونه متفاوت است و امکان عرضه مداوم به بازار را فراهم میکند.
وی افزود: زمان برداشت ماهیان گرمابی (کپور) اواسط آذر تا اواخر اسفند وماهیان گرمابی (تیلاپیا گلخانهای) در تمام طول سال به دلیل شرایط کنترلشده میتوان برداشت کرد.
مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان همچنین گفت: ماهیان سردابی (قزلآلا) نیز مهرماه و اسفندماه برداشت میشوند.
وی افزود: ۷۰ درصد از میزان تولید ماهی پرورشی تولید استان به سایر مناطق کشور به استانهای خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر میشود و۳۰ درصد باقیمانده نیز در داخل استان به مصرف میرسد.