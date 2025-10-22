پخش زنده
مسابقه کتابخوانی وصال خونیـــن به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهدای حمله تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون آستان مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام گفت: آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیهالسلام همزمان با سومین سالگرد حادثه تروریستی چهارم آبان، مسابقه سراسری کتابخوانی «وصال خونین» را با محوریت کتابی به همین نام برگزار میکند.
علیرضا صحرائیان افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و آشنایی بیشتر عموم مردم با سیره و مجاهدت شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر، از اول تا چهارم آبان امسال به صورت برخط برگزار خواهد شد.
به گفته وی، منبع این مسابقه کتاب «وصال خونین» است که توسط انتشارات آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام منتشر شده و علاقهمندان میتوانند این کتاب را با ۲۰ درصد تخفیف از طریق غرفه باغ کتاب در صحن حضرت معصومه (س) حرم مطهر تهیه کنند یا نسخه الکترونیکی (PDF) آن را بهصورت رایگان از طریق سایت رسمی حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام دانلود کنند.
صحرائیان ابراز داشت: علاقمندان برای شرکت در مسابقه، شرکتکنندگان باید به نشانی اینترنتی eform.shahecheragh.ir/vesal مراجعه کرده و پاسخهای خود را در بازه زمانی تعیینشده ثبت کنند.
وی به جوایز برترینهای این رویداد فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: جوایز این رقابت فرهنگی نیز قابلتوجه است؛ نفر نخست ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۵ میلیون تومان، نفر سوم ۳ میلیون تومان و ۱۵ کمکهزینه دو میلیون تومانی سفر به اعتاب مقدسه کشور به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
فهرست نهایی برگزیدگان پس از پایان مسابقه از طریق سایت رسمی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیهالسلام به نشانی shahecheragh.ir اعلام میشود.
عصر ۴ آبان ۱۴۰۱ بر اثر حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام ۱۳ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.