به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، شی شائوفنگ، مهندس ارشد وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، گفت: این بخش توانسته یک سیستم صنعتی خودکفا، اکوسیستمی متنوع و یکپارچه و بوم‌شناسی صنعتی به نسبت کامل ایجاد کند.

وی افزود: پیشرفت‌های قابل توجهی در فناوری‌های اصلی پیشرفته، توسعه استاندارد‌ها و ادغام فناوری‌ها حاصل شده است.

به گفته این مقام چینی، در سال‌های اخیر بیش از ۳۰ استاندارد ملی در چین تدوین شده و تقریباً ۱۰ استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های کلیدی مانند انسان‌های دیجیتال مجازی و تجهیزات ترمینال واقعیت مجازی ایجاد کرده است که به هدایت و تضمین توسعه استاندارد این صنعت کمک کرده‌اند.