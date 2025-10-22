پخش زنده
طبق اعلام کنفرانس جهانی صنعت واقعیت مجازی ۲۰۲۵ (WCVRI) تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۰ هزار شرکت در بخش واقعیت مجازی (VR) در چین فعالیت میکردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، شی شائوفنگ، مهندس ارشد وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، گفت: این بخش توانسته یک سیستم صنعتی خودکفا، اکوسیستمی متنوع و یکپارچه و بومشناسی صنعتی به نسبت کامل ایجاد کند.
وی افزود: پیشرفتهای قابل توجهی در فناوریهای اصلی پیشرفته، توسعه استانداردها و ادغام فناوریها حاصل شده است.
به گفته این مقام چینی، در سالهای اخیر بیش از ۳۰ استاندارد ملی در چین تدوین شده و تقریباً ۱۰ استاندارد بینالمللی در حوزههای کلیدی مانند انسانهای دیجیتال مجازی و تجهیزات ترمینال واقعیت مجازی ایجاد کرده است که به هدایت و تضمین توسعه استاندارد این صنعت کمک کردهاند.