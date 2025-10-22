پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از کشف و معدومسازی یک تن لبنیات غیر بهداشتی از یک کارگاه تولید مواد لبنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی گفت: در پی تشدید بازرسیهای بهداشت محیط از کارگاههای تولید مواد لبنی، برای یکی از این کارگاهها در غرب اهواز به دلیل داشتن تخلفات بهداشتی، مطابق آییننامه ماده ۱۳۰ پرونده حقوقی تشکیل شد. در جریان عملیات بازرسی نیز یک تُن (۱۰۰۰ کیلوگرم) از مواد لبنی تولید شده در این کارگاه، ضمن هماهنگی با مراجع ذیصلاح و مطابق قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معدوم گردید.
وی افزود: این واحد تولیدی در شرایطی کاملاً غیربهداشتی و به دور از موازین سلامت اقدام به تولید مواد لبنی کرده است و این محموله عظیم به دلیل عدم رعایت زنجیره سرد و در شرایط نگهداری نامناسب، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی بوده است.
کریمی تصریح کرد: مواد لبنی کشفشده شامل انواع محصولات تولیدی بود که بهدلیل رعایتنشدن اصول اولیه بهداشت در مراحل تولید و نگهداری، کاملاً غیرقابل مصرف تشخیص داده شد. بیشترین حجم این محصولات که برای معدومسازی از واحد خارج گردید، مربوط به ماستهای تولیدی بوده که علائم فساد و آلودگی در آنها بهوضوح مشاهده شد.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: پرونده این واحد متخلف جهت طی مراحل قانونی تشکیل شد و در اسرع وقت، کارگاه مزبور طبق قانون پلمب خواهد شد تا از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آید.
کریمی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تولید و همچنین توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ (تلفن رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت) گزارش دهند تا برخوردهای قانونی لازم در اسرع وقت انجام گیرد.