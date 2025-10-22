به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محصولات تولیدی انارشامل:دانه یاقوتی، گر، دانه سفید، بی هسته و انار دانه مشکی می‌باشد و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

سطح زیر کشت انار در این منطقه نزدیک به ۵۰۰ هکتار میباشد و از هر هکتار بطور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ تن انار برداشت می‌شود.

رقم دانه مشکی به لحاظ کیفیت و طعم شیرین از جایگاه خاصی دارد واز بازار پسندی مناسبی برخورداراست ومحصولات جمع آوری شده به استان‌های همجوار و اصفهان، تهران ارسال می‌شود.