پخش زنده
امروز: -
برداشت انار مرغوب از باغات منطقه دهسرد ارزوئیه آغاز وپیش بینی میشود از هر هکتار تا ۱۵ تُن برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محصولات تولیدی انارشامل:دانه یاقوتی، گر، دانه سفید، بی هسته و انار دانه مشکی میباشد و تا پایان آذرماه ادامه دارد.
سطح زیر کشت انار در این منطقه نزدیک به ۵۰۰ هکتار میباشد و از هر هکتار بطور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ تن انار برداشت میشود.
رقم دانه مشکی به لحاظ کیفیت و طعم شیرین از جایگاه خاصی دارد واز بازار پسندی مناسبی برخورداراست ومحصولات جمع آوری شده به استانهای همجوار و اصفهان، تهران ارسال میشود.