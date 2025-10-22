پخش زنده
امروز: -
تیم مهارت استان گلستان در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت با یک مدال طلا و یک مدال برنز درخشید.
در این رقابتها، رهام نیازی با عملکردی درخشان توانست در رشته توسعه نرمافزار تجارت به مدال طلای کشور دست یابد و عنوان یکی از برترینهای این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
همچنین، خانم هلیا آزاد مطلق در رشته نانوایی نان های حجیم با تلاش و مهارت مثالزدنی خود موفق به کسب مدال برنز این دوره شد و برگ زرینی دیگر به افتخارات استان گلستان افزود.
اختتامیه بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور برترین نخبگان مهارتی کشور در رشتههای مختلف بیست و هشت مهر در اصفهان برگزار شد و هدف از آن، شناسایی و پرورش نیروهای متخصص و توانمند برای حضور در عرصههای ملی و بینالمللی بود.