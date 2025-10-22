پخش زنده
رقابتهای موی تای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از یکم تا چهارم آبانماه به میزبانی شهر منامه در کشور بحرین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی موی تای بانوان و آقایان کشورمان با ترکیب ۱۸ رزمی کار به منظور حضور در این مسابقات روز دوشنبه ۲۸ مهرماه عازم کشور بحرین شد.
روژان بهنامی موی تای کار شایسته کردستانی نیز همراه با سایر ملی پوشان کشورمان به این رقابتها اعزام شد.
این بانوی شایسته کردستانی در رده رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال وزن ۴۸- کیلوگرم به مصاف حریفان خود میرود.