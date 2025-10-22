هشدار وزش باد و احتمال گرد و خاک محلی برای برخی مناطق استان قزوین
کارشناس هواشناسی از احتمال وزش بادهای غربی و جنوب غربی در روزهای جمعه و شنبه خبر داد که میتواند منجر به بروز گرد و خاک محلی در نواحی جنوبی، غربی و شرقی استان شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی گفت: امروز به دلیل تأثیر زبانههای پرفشار و گذر امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق استان شاهد افزایش پوشش ابر خواهیم بود.
وی افزود: برای روز شنبه نیز مجدداً گذر امواج تراز میانی جو باعث افزایش ابر در برخی مناطق شده و پدیده مه در ارتفاعات شمالی کماکان محتمل است.
به گفته کارشناس هواشناسی، به لحاظ دما، تغییرات عمدهای در شرایط جوی پیشبینی نمیشود.
کمینه دمای بامداد امروز در شهر قزوین ۱۰ درجه گزارش شده است.