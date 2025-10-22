هشدار وزش باد و احتمال گرد و خاک محلی برای برخی مناطق استان قزوین

کارشناس هواشناسی از احتمال وزش باد‌های غربی و جنوب غربی در روز‌های جمعه و شنبه خبر داد که می‌تواند منجر به بروز گرد و خاک محلی در نواحی جنوبی، غربی و شرقی استان شود.