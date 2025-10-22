به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش جرقویه علیا در آیین بهره برداری از زمین چمن مصنوعی روستای رامشه گفت: زمین چمن مصنوعی روستای رامشه و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و هردو با بیش از ۱۵ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیدند.

محمود شفیعی افزود: با بهره برداری از این طرح ها، فاصله‌ی سرانه فضا‌های ورزشی آموزش و پرورش در جرقویه علیا با میزان استاندارد کشوری و استانی به حداقل رسیده است.

طرح ورزش با خانواده نیز در قالب طرح شهید خرازی در بخش مرکزی جرقویه افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش بخش مرکزی جرقویه گفت: طرح شهید خرازی با برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ورزشی در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود.

امیرحسین کیانی افزود: در آیین افتتاحیه این طرح، همایش بزرگ پیاده روی خانواده با حضور دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در بخش مرکزی برگزار شد.