به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست فارس گفت:سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در تمام مناطق تحت مدیریت و عرصه‌های شکار ممنوع این استان آغاز شد و دو ماه ادامه دارد.

نبی اله مرادی افزود: این برنامه میدانی در قالب ۲۹ برنامه مجزا و با مشارکت کارشناسان، محیطبانان و جوامع محلی در حال اجرا است.

او با تأکید بر اهمیت داده‌های حاصل از این سرشماری ادامه داد: نتایج این سرشماری علمی، نقشه راهی برای تدوین برنامه‌های حفاظتی و تصمیم‌های مدیریتی دراستان فراهم خواهد کرد.

مرادی اضافه کرد: منطقه حفاظت شده هرمود لارستان، نخستین عرصه از این سرشمار است که با استقبال قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت فعالانه جوامع بومی همراه شده است.

استان فارس با دارا بودن گستره وسیعی از مناطق حفاظت‌شده، زیستگاه گونه‌های جانوری متنوعی در کشور است و اجرای این‌گونه برنامه‌های پایشی، گامی اساسی در حفظ تنوع زیستی محسوب می شود.