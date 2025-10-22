رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه گفت: سه متخلف که اقدام به قطع درختان جنگلی چندین ساله کرده بودند توسط محیط‌بانان پارک ملی کرخه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سجاد جلالی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مبنی بر قطع درختان جنگلی مقابل روستای زعن با انجام تحقیقات نامحسوس موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متخلف قطع درختان جنگلی در حین انجام تخلف شده و از متخلفین مستنداتی ضبط شد.

وی افزود: در چند ماه گذشته نیز یک گروه دیگر از این متخلفین توسط یگان حفاظت حیط زیست پارک ملی کرخه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند.

جلالی بیان داشت: متخلفین با هدف قطع این درختان جهت استفاده درسازه دامداری‌ها مبادرت به انجام این تخلف می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری همیاران و تلاش محیط‌بانان خدوم پارک ملی کرخه، تصریح کرد: برای این متخلفین قطع اشجار، پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.