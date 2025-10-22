آغاز فصل جدیدی از همکاریهای تجاری ایران و افغانستان
رئیس اتاق تجارت ولایت قندهار افغانستان: فصل جدیدی از همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس اتاق تجارت ولایت قندهار افغانستان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توسعه همکاریهای مشترک ایران و افغانستان که به میزبانی بیرجند برگزار شد با قدردانی از میزبانی گرم مسئولان ایرانی و شهروندان بیرجندی گفت: این اولین بار است که از ولایت قندهار با فاصله بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر به بیرجند سفر میکنیم و از تجربیات به دست آمده در این سفر بسیار خوشحالیم و ما به وضوح مشاهده کردیم که ظرفیتهای بسیاری در استان خراسان جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند وجود دارد که میتواند به توسعه همکاریهای تجاری میان دو کشور کمک کند.
دکتر مخلص احمد افزود: امیدواریم که این نمایشگاه بتواند آغازگر تحولات بزرگ در روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان باشد.
وی همچنین به نقش کلیدی آموزش و همکاریهای علمی در تقویت روابط اقتصادی اشاره کرد و گفت: این همگرایی در حوزههای علمی و اقتصادی میتواند زمینهساز رشد و شکوفایی دو کشور باشد.
رئیس اتاق تجارت ولایت قندهار افغانستان از همگان خواست تا تعهدات و توافقات حاصلشده در این نمایشگاه را بهطور جدی دنبال کنند.
رئیس اتاق تجارت قندهار گفت: بدون شک ما پس از پایان این نمایشگاه، تمامی تعهدات خود را عملی میکنیم و این نمایشگاه فرصتی عالی بود برای گسترش روابط تجاری دو کشور و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن پروژههای مشترک و توسعه اقتصادی در منطقه باشیم.