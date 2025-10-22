به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکترسید محمدجواد میرجلیلی گفت: سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ حادثه اول ساعت ۲۱:۱۹ رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در جاده جرقوییه ابرکوه به اصفهان، ۷ نفر مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. سه نفر از مصدومان در محل حادثه درمان و سایر مصدومان توسط کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: حادثه دوم ساعت ۲۲:۰۲ بر اثر تصادف زنجیره‌ای در زیرگذر شهرستان اردکان به وقوع پیوست که ۶ نفر مصدوم شدند. مصدومان توسط کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی مصدومان مساعد گزارش شده است.

رئیس اورژانس استان یزد گفت: همچنین از حوادث ترافیکی شب گذشته می‌توان به تصادفات در کمربندی کارخانه شیشه میبد با انتقال یک مصدوم، محور شیراز به تفت بعد از گردنه علی آباد با انتقال ۲ مصدوم، روبروی پمپ بنزین رباط پشت بادام با انتقال ۲ مصدوم و محور عقدا به نایین با انتقال ۲ مصدوم اشاره کرد.