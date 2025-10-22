به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به شناسایی ۷ هزار انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: از این تعداد، ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب تاکنون مجاز شده است.



نورالدین نوریزدان افزود: از انشعابات مجاز شده، ۳ هزار مورد در حوزه شهری و ۲ هزار و ۵۰۰ مورد در حوزه روستایی بوده است.



نوریزدان با اشاره به پیگیری قانونی انشعابات غیرمجاز باقی‌مانده، خاطرنشان کرد: پرونده ۱۵۰۰ مورد دیگر نیز در دست بررسی و اقدام است.