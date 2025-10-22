به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست بررسی زیر ساخت‌های انتخابات خوزستان با حضور مسئولان این حوزه تشکیل شد.

در این نشست که با دعوت از بخشداران استان و مدیران مخابرات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، فضل الله پور ضمن تاکید بر توسعه و ارتقا زیر ساخت‌های انتخابات، از لزوم تلاش برای برگزاری انتخابات پرشور سخن گفت و افزود: بخشداران در انتخابات وظایف سنگینی به عهده دارند و باید در جلب مشارکت شهروندان در امر انتخابات اهتمام ویژه‌ای به کار گیرند.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به خالی ماندن ۶۱۱ کرسی شورای روستایی در ۱۷۴ روستای استان در انتخابات دور گذشته گفت: منصفانه نیست مردم یک روستا از ظرفیت شورا بی‌بهره بمانند.

در ادامه صدیقه میری، مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، ضمن ارائه چند برنامه آموزشی بر تلاش بخشداران جهت شناخت و رفع کمبود‌ها در روستا‌ها تاکید کرد و گفت: عملکرد بخشداران و فرمانداران در فرآیند برگزاری انتخابات بر اساس شاخص‌های معینی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نتایج این ارزیابی در پایان فرآیند انتخابات اعلام عمومی خواهد شد.

وی نقش بخشداران در فرآیند انتخابات را کلیدی خواند و خواستار برنامه‌ریزی مناسب جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات آتی شورای اسلامی شهر و روستا شد.

تهیه شناسنامه شعب، تهیه طرح پدافند غیر عامل، مستندسازی اقدامات و تطبیق نقاط جمعیتی از جمله موارد عنوان شده از طرف میری بود.