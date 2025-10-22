

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته اقدام مشترک با حضور قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. در این جلسه، آخرین وضعیت بازار کالا‌های اساسی، نحوه توزیع و حمل آرد و گزارش عملکرد کمیته اقدام مشترک از ابتدای سال مورد بررسی قرار گرفت.

شعبانی با تأکید بر ارتقای نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در تنظیم بازار، نقش نظارت دقیق و تصمیم‌گیری به‌موقع را در پیشگیری از نوسانات قیمتی و مقابله با تخلفات بسیار مهم دانست و از اعضا خواست با رویکرد جهادی و همکاری مستمر، مانع بروز مشکلات در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی شوند. در این جلسه، گزارش‌هایی از سازمان جهاد کشاورزی درباره حمل آرد، توزیع برنج وارداتی، وضعیت بازار محصولات کشاورزی و سامانه هوشمندسازی کشتارگاه‌ها نیز ارائه شد.

دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف شدند ضمن ارائه گزارش‌های تکمیلی، اقدامات لازم را برای ارتقای نظارت و کنترل بازار در دستور کار قرار دهند تا ثبات و امنیت تامین کالا‌های اساسی برای مردم حفظ شود