به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عقربه‌ها ساعت ۱۶ بعدازظهر را نشان می‌داد که صدای دو انفجار مهیب ناشی از اصابت دو فروند موشک اسکاد، مسجدسلیمان را آنچنان به لرزه درآورد که تمام مردم شهر در هر کوی و محله و کوچه‌ای که بودند شدت موج انفجار را حس کردند و از دو نقطه شهر ستون‌های دود و غبار به هوا برخواست. موشک‌های اسکاد B نسل جدید موشک‌های اسکاد a آلمانی بود که توسط هیتلر در جنگ جهانی دوم تولید و نسل جدید این موشک‌ها به ارتفاع ۹ متر و محتوی یک تن ماده منفجره با شعاع تخریب فراوان توسط شوروی در اختیار صدام قرار گرفت. در اولین دور اصابت دو فروند موشک اسکاد دشمن عراقی دو محله سبزآباد و خیابان اصلی شهر مسجدسلیمان هدف واقع شد… در حالی که مردم نیز با کنجکاوی به طرف محل اصابت موشک‌ها در حال تردد بودند.

در خیابان هفده شهریور تصادفی بین دو خودرو به وقوع پیوست که جاده این خیابان مسدود و ترافیک سنگینی ایجاد کرد و سومین سفیر مرگ با فاصله ۴۰ دقیقه از دو موشک اولی دقیقاً به خیابان مملو از جمعیت و خودرو هفده شهریور اصابت کرد و یک فاجعه انسانی را رقم زد. ۱۲۰ شهید و ۲۴۴ مجروح و تخریب بیش از صد واحد مسکونی و تجاری پیامد اصابت این موشک‌ها بوده است که در مقوله جنگ شهر‌ها به عنوان وسیع‌ترین حمله موشکی در طول هشت سال دفاع مقدس نام گرفت.

شاید قابل وصف نباشد تن‌ها و اجزای بدن تکه پاره شهروندان بدون دفاع که در اوج شلوغی وترافیک خیابان هفده شهریور وحشیانه به شهادت رسیدند و در اطراف محل اصابت موشک‌ها اجساد شهدا پراکنده شده بود و دو بیمارستان نفت و ۲۲ بهمن #مسجدسلیمان مملو از شهدای تکه و پاره‌ای بود که در راهرو‌ها و اطاق‌ها به روی هم چیده شده بوده و مجروحان بسیار زیادی که در حیاط و بیمارستان‌ها و کف سالن‌ها به خاطر ازدحام شدید و کمبود جا قرارداده شده بودند و درخواست‌های مکرر بلندگو‌های مساجد برای یخ و بخور و کیسه‌های نایلونی…

سردخانه اجساد شهر تنها گنجایش شش جسد را داشت و از اهواز کانتینر سردخانه داری به مسجدسلیمان اعزام تا اجساد شهدا در آن قرار داده شود و از روز بعد ده‌ها تشییع جنازه متعدد که مسجدسلیمان را در بهت و اندوه از این جنایت فرو برد و این گونه بود که مسجدسلیمان ناخواسته و ناجوانمردانه از ۳۰ مهر ماه بعد از یک دوره بمباران‌های متناوب هوایی مناطق مختلف مسکونی اش، چون پشت برج؛ نفتک و نمره هشت وارد فاز جدیدی از جنگی شد که بعد‌ها به نام (جنگ شهر‌ها در تقویم دوران دفاع مقدس) نام گرفت.

حمله ۳۰ مهر به مسجدسلیمان در دوران دفاع مقدس (وسیع‌ترین حمله موشکی) دشمن بعثی متجاوز نام گرفت که در نهایت قریب به چهارصد کشته و زخمی برجای نهاد. امام خمینی (ره) با محکومیت شدید این حمله گسترده صدام، ۳ روز عزای عمومی در سراسر کشور اعلام کرد و هیات سه نفره‌ای را به ریاست آیت الله یزدی به نمایندگی از خود به مسجدسلیمان اعزام نمود و وزرات امور خارجه با تسلیم نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متعدد نسبت به این جنایت انسانی عراق علیه شهروندان مسجدسلیمانی اعتراض نمود. بیش از ۱۲۰حزب و تشکل‌های مختلف با صدور بیانیه این جنایت را محکوم نمودند.

مسجدسلیمان تا پایان دوران دفاع مقدس ۹۰ بار تحت حملات هوایی و موشکی قرار گرفت گاهی اوقات اصابت ۵ تا ۷ موشک در نیمه‌های شب این شهر بی دفاع و مظلوم را مورد هدف قرار می‌داد و مردمانی که با تحمل سوز سرمای سخت زمستان و گرمای طاقت فرسای هوا در تابستان در کوهستان‌های اطراف شهر با کم‌ترین امکانات زندگی مملو از مشقت و مضیقه را تحمل و گاهی اوقات هم در پی حملات هوایی مورد رگبار هوا به زمین جنگنده‌های عراقی در اطراف شهر قرار می‌گرفتند و مدارسی که تا پایان جنگ تحمیلی از۹ماه سال تحصیلی شش ماه راتعطیل بودند.

یقیناً حمله موشکی ۳۰ مهر به عنوان وسیع‌ترین حمله موشکی به مسجدسلیمان یک سند برجسته از جنایات جنگی دشمن عراقی در دوران دفاع مقدس است هرچند که هنوز هم پس از سال‌ها آثار خرابی‌ها و ویرانی‌ها بر پیکره این شهر برجای مانده است و یک شهر نیازمند نگاه ویژه برای توسعه است.

ضرورت دارد که این جنایات هولناک و ددمنشانه از محاق خاموشی خارج و مورد بازکاوی قرار گیرد و به عنوان برگ زرین از مقاومت مردم شریف و صبور مسجدسلیمان که طی این حملات هوایی و موشکی صد‌ها شهروند شهید داشته‌اند و درکنار فرزندان غیرتمند اعزام به جبهه در مجموع ۱۲۰۰شهید گلگون کفن راج تقدیم انقلاب کردند و سرداران بزرگی همچون سردار سرلشگر محسن رضایی، امیر پوردستان، امیر یوسف قربانی، و سرداران شهید، چون بهنام محمدی و بسیاری از سرداران و دلاورمردان دیگر از این شهر برخواسته‌اند، در تقویم کشور این روز خونین ثبت و همه ساله با برگزاری ویژه برنامه‌هایی در سطح کشور یاد و خاطره ۱۲۰ شهید آسمانی این جنایت جنگی گرامی داشته شود.