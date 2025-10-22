

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غار‌های وینق، انگیل‌لر و وایقان (منطقه حفاظت‌شده ارسباران)، سال‌داش (منطقه حفاظت‌شده دیزمار)، سفیدآب (منطقه حفاظت‌شده الموت)، مهوید (منطقه حفاظت‌شده هلالی)، کتوکی (منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌آباد)، سنگ‌سوراخ (منطقه حفاظت‌شده مظفری) و شکریازی سلماس است که در استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی قرار دارند.

علیرضا نجیمی، سرپرست موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در چهلمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران با حضور و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، با اشاره به ارزیابی غار‌ها بر اساس شاخص‌هایی، چون ویژگی‌های زمین‌شناسی، تنوع زیستی، منابع آبی، ارزش‌های باستانی و ظرفیت گردشگری گفت: این غارها پس از بررسی اولیه در نوزدهمین جلسه کمیته فنی کارگروه ملی غارشناسی ایران ، در چهلمین جلسه، درجه‌بندی نهایی آنها تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، غار‌های وینق و انگیل‌لر در ارسباران و غار شکریازی سلماس درجه ۱، غار‌های وایقان، سال‌داش، سفیدآب، کتوکی و سنگ‌سوراخ درجه ۲ و غار مهوید درجه ۳ تعیین شدند.

هدف از این درجه‌بندی، مدیریت و حفاظت مؤثر از غار‌های طبیعی کشور و ارتقای دانش غارشناسی در سطح ملی بیان شده است.



