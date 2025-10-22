کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا و در بیشتر مناطق پایدار پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرام و عصر ناپایداری موقتی در ارتفاعات استان محتمل خواهد بود.

او با اشاره به اینکه غبار محلی پدیده بیشتر مناطق استان خواهد بود، گفت: صبحگاه امروز در جزایر خلیج فارس مه رقیق و در طول روز غبار محلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی و شرقی استان وقوع ناپایداری جوی به صورت موقتی محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در نقاطی از بشاگرد و حاجی آباد رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاهی افزایش لحظه‌ای سرعت باد دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: شرایط تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود، بعدازظهر با توجه به وزش باد سطحی جنوب غربی، تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود.

او افزود: روز‌های پایانی هفته تنگه هرمز و دریای عمان در بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی متلاطم خواهد شد و از لحاظ دمایی تا روز‌های پایانی هفته افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در غالب مناطق مورد انتظار است.